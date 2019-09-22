塔巴颱風遠離台灣，現正北上移動。塔巴的暴風圈將在今明兩天掃過部分南韓及部分日本九州。有網友搭飛機前往日本時，就因此跟塔巴颱風近距離接觸，並且拍了一張從飛機上俯視颱風的照片，其他人見了紛紛驚呼像是「上帝視角」。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲頁小編PO文，表示學妹搭機前往日本途中，從飛機上拍到的「塔巴颱風本人」。照片中可以見到塔巴颱風雲系紮實，捕捉到颱風整體形狀，讓人看了不免要讚嘆其壯觀。

照片一出，引起網友熱烈討論，留言「飛越颱風眼」、「神一般的視角」、「捕獲野生塔巴」、「颱風前面那些雲感覺會以為到天堂的感覺～因為雲太集中了」、「颱風的上面好美，颱風的下面好可怕」。也有網友困惑發問飛機為何不會受到颱風影響？小編則是回答：「因為飛的夠高」。還有人問說「有颱風飛機不是都會避開嗎？」有專業網友幫忙回答，「到平流層就好了不用繞路」。

(中時電子報)