蔡英文的博士論文真假爭議延燒，仍有很多疑點，總統府和蔡英文雖出面澄清，但似乎仍未能消除大家的疑慮。台灣師範大學國文學系教授林保淳直指一個關鍵，蔡英文論文沒簽名頁？蔡對此表示，35年前的制度可能不同，只需去查同時期的博士論文有無簽名，就能真相大白了！

林保淳在臉書指出，論文事件，他雖然很樂於見到最後的結果是對蔡英文不利，但基於學術良知，對不能全然了解的事務不能妄斷是非。蔡英文所說，35年前的制度可能與現在不同，這話是合理的，不能以現在的觀點去否定過去。據他的經驗，35年前的碩博士論文考完後，台灣的留學生的確不用附上口試委員簽名。

林保淳表示，他自己在1982年取得碩士，上交的碩士論文也沒附上簽名的那一張；不知何時開始，才被要求附上口試委員簽名的規矩。國外的規矩，通常都先於台灣，究竟當時慣例如何，其實也不難查證，只要去查同時期的博士論文有無簽名，就可真相大白了。不過，一定會有口試委員簽名確認通過的那一紙證明，通常會保留在系上或校方，否則憑什麼證明妳口考通過呢？論文可能遺失，但這張證明不可能遺失，蔡英文只須請LSE秀出來即可，何必天天窮於應付？

網友回應說：「大概是不想面對吧？！」、「那張口委簽名紙找該校借看，會給嗎？有無可能沒留存？找不到了？」

(中時電子報)