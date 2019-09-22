任賢齊（小齊）相隔11年21日重返哈爾濱舉辦演唱會，久未現身公開場合的資深音樂人小蟲擔任嘉賓合唱〈愛江山更愛美人〉，兩人同台回憶當年任賢齊被唱片公司冷凍數年，後來因演唱小蟲創作的〈依靠〉，將他從搞笑跑龍套的演員拉回歌壇，小齊感動忍淚地說：「沒有蟲哥沒有今天的我，永遠的恩師！」師徒情深。

任賢齊（右）邀小蟲擔任演唱會嘉賓。（翻攝任賢齊IG）

相隔多年回到哈爾濱，任賢齊提早抵達準備，主辦單位熱情招待團隊品嚐東北家常菜「殺豬宴」，大陣仗餐宴讓小齊直呼從沒見過，光酒水就讓小齊忍不住頻問工作人員，怎麼東北喝酒都用碗，且每道菜的盤子都大得驚人，特別是其中一條大魚，讓小齊看得讚不絕口，忍不住端起盤子合照，直呼「東北什麼都大，但這條魚未免也太大了吧」。

任賢齊（右）邀小蟲擔任演唱會嘉賓。（翻攝任賢齊IG）

有趣的是，小齊沒想到菜色好吃且量大，一整桌的人吃了半天菜都沒減少，吃得太多太飽之餘，正為巡演節食瘦身的小齊忍不住笑喊：「我的腹肌要完蛋了！」吃完殺豬宴隔天，小齊改吃減肥餐，捧著一大盒小黃瓜猛吃，看著身旁工作人員享用燒烤大餐，小齊哭喊：「為了我的腹肌、我容易嘛我！」

(中時 )