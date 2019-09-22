《返校》導演徐漢強、演員王淨與曾敬驊近日至鄭偉柏與瑪麗主持的節目《娛樂鄉民》宣傳，主持人鄭偉柏大讚該片製作完成度、部門分工合作、導演投入程度非常高，更賭上他在業界名譽，呼籲觀眾：「是今年秋天大家必須去看的一部台灣電影！我擔心很多年輕朋友如果沒有看過這部片，你很可能會沒有朋友！」

王淨片中與傅孟柏大談禁忌師生戀，兩人被導演要求一進劇組就要十指緊扣手牽手培養感情，王淨也自揭有看媽媽的日記，「想看看女孩子在那個年代怎麼去喜歡一個人、討厭一個人、害怕一個人。」王淨也因應電影中戒嚴時代的髮禁，剪了清湯掛麵的「西瓜皮」造型，她則笑說：「剪西瓜皮，雙下巴容易很明顯！」曾敬驊則為了角色做足功課，拜訪白色恐怖受難者蔡焜霖，也觀看以蔡焜霖生命故事為主軸的紀錄片《白色王子》，故事令曾敬驊相當感動。

談及選角過程，王淨透露當時抱著一個「砲灰」的心情與導演洽談，導演徐漢強則看出王淨在開朗外表下，似乎隱藏著不為人知的壓抑情緒，與內斂性格的「方芮欣」不謀而合。新演員曾敬驊則回憶，當時在網路上看到《返校》甄選資訊，自主報名試鏡，海選時被工作人員要求對著鏡頭自我介紹三分鐘，他緊張到一股腦把自己家中故事、高中發生的事情全都一一描述，講了五分多鐘，工作人員還直呼：「拜託你講重點！」讓他一度認為自己沒機會。導演徐漢強表示，曾敬驊純粹、天真，就和角色十分相似。

導演徐漢強為尋找能打造「翠華中學」的廢棄學校，花了好幾個月全台走透透尋覓，他透露，找到其中一間學校時，一踏進去就覺得「對了」。他形容該學校已荒廢十七年，滿地落葉、雜草叢生、窗戶都是破的，「最不可思議的就是，有一間教室什麼都沒有，裡面卻有一張課桌椅擺在中間，桌上還有一本書呢。」主持人瑪麗驚呼：「誰放的呀！」也因學校本身就令人毛骨悚然，王淨說：「一開始都不敢一個人上廁所。」曾敬驊說：「走廊的底端很黑、很恐怖，還會聽到吹狗螺，很可怕。」

(中時 )