苗可麗、許孟哲主持麥卡貝、凱絡媒體製作的戀愛實境節目《Co-Living同居時代》，同居邁入第10天，當小夥伴還埋首在離別依依的情緒無法脫離時，苗可麗、許孟哲特別安排暖心的麻辣火鍋，請特別來賓詹子晴、鄭茵聲親手替小夥伴準備晚餐，同時也藉由2人來歡迎新加入的小夥伴，趁此熱絡氣氛，沒想到卻被新同學自己搞砸，還一次惹火3女星。

新同學禹森至宿舍報到時，其他小夥伴還沒回來，詹子晴跟鄭茵聲到的時候，找禹森一同準備料理，搞不清楚狀況的禹森還以為詹子晴跟鄭茵聲是《同居時代》成員，自以為幽默表示，「還以為演藝圈不好混，錢難賺，連你們都要來錄這個節目。」沒想到此話一出激怒詹子晴跟鄭茵聲，質問禹森，「你是什麼意思？」也同時惹毛鏡頭外的主持人苗可麗，怒斥：「這個節目很優質、很好，來參加又怎麼樣？那我來主持也是在演藝圈混不下去嗎？」

主持人許孟哲、感情糾察隊大飛趕緊安撫苗可麗，跟著罵新同學不會聊天就不要硬聊，有時候自以為的好笑其實一點都不好笑。大飛也奉勸男生，有時候「硬聊」反而會讓場面更僵，特別是一開始大家都不認識的時候。而在禹森還沒出現前，大家都在猜要來替補的男成員是否也跟下車的馬愷杰一樣是肌肉男，養眼的鏡頭還是必要的，但大飛認為，肌肉跟外表其次，重要的還是看個性跟內涵，苗可麗直言：「本來就是要看內涵，又不是香蕉，一定要剝皮才能看到。」

(中時 )