一家老小一起開心玩電玩。（新北市立圖書館提供／王揚傑新北傳真）

新北市10月的Pokémon GO盛會即將到來，10月1日又是國際老年人日，故新北市青少年創新學習中心特別在今（22）日舉辦「樂齡親子電競擂台賽」，透過老少咸宜的Switch遊戲，打破年齡界線，讓老、中、青三代一起同樂，交流激盪，讓家人間的感情更加親密。

為鼓勵年輕人多與長輩互動，青少年創新學習中心特別推出樂齡親子電競活動，邀請祖孫親子一起來同樂，增加世代間的互動交流。「老」玩家與家人兒孫們尬電玩，目不轉睛地盯著螢幕，手指不停地在螢幕上移動，更不時傳出家人互動的歡笑聲，雖然阿公阿嬤的遊戲經驗不多，卻都樂在其中。

青少年分館主任林俊宏表示，電玩遊戲最迷人的特點之一就是不分男女老少，任何人都可以遊玩。雖然遊戲大多被認為是年輕人的娛樂活動，但老人家玩電玩可以訓練腦力，減緩大腦功能退化，透過玩電玩遊戲，除了可以打發時間，也有話題與孫子聊天，增進家人情感。

(中時 )