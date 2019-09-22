「我還是想當選手！」里約奧運射箭國手余冠燐，毅然辭去埔里高工教練職務，投入中華企業射箭聯賽元年下半季賽事，加入寒舍集團隊，與2015光州世大運隊友、半季擔任企聯「裁判組」工作熊梅茜，也放下健身教練工作、重披戰袍和余冠燐在當隊友。

寒舍集團射箭隊下半季陣容補強，前國手余冠燐、熊梅茜入隊，昨日起積分躍居6隊第一。「寒舍本來就很強！」余冠燐說，從教練到隊友他都很熟悉，認為這是支很歡樂的隊伍，一旁的熊梅茜頻頻點頭，補充：「大家都很好，我跟叔琪學姊最熟。」兩人過去是國家隊戰友，如今同隊但首度成為「師徒」，「其實學姊以前在隊上就常協助隊友，就算角色轉換，我也沒有不習慣的地方。」

熊梅茜曾在2015光州世大運奪下女團金牌，也曾參與台北市跨年倒數活動，射箭點燃101煙火，被網友大讚「超級正妹」；現年23歲的熊梅茜，自臺北市立大學畢業後，原本打算不再練箭，投入職場擔任健身教練，企聯開賽上半季，她擔任裁判組，如今季中陣容調整，她重披戰袍。

「七月中開始練，剛上場比賽，難免會緊張。」熊梅茜露出甜美笑容，「就多練習囉！平常都回北市大練習，慢慢把體能和手感找回來。」

今天熊梅茜沒有出賽，而隊友余冠燐則在個人與團體都有出賽，他謙虛為投入企聯下半季頭兩周的表現，只打了50分的分數。「覺得自己還沒能把練習的好狀態，完整帶到比賽中。」若個人、混雙與團體相比，余冠燐笑說自己最喜歡團體賽，「我都射第三棒，雖然壓力比較大，但我滿穩重，迎接挑戰！」比賽時教練郭振維站在背後，也隨時給予節奏或動作偏差的提點，幫助余冠燐。

「經歷過會有成長，下一次會更好。」曾是里約奧運國手的他，現在多在國訓中心訓練，目標再奪東京奧運國手資格。「競爭激烈，後起之秀很多。」他坦言剛開始體能訓練菜單有些重，「還要再調整。」他也期望自己每日能穩定地練500箭以上。

26歲的余冠燐，埔里出生，出生時是才七個月的早產兒，小時候有氣喘問題。921地震發生時，他才不滿6歲，「當時房子損壞，搬去台中一陣子。」余冠燐小時候好動，國中開始接觸射箭，表現亮麗，2013至2017年他都入選國手，到國訓中心訓練。

辭去教職、重回賽場，繼續追逐再登奧運殿堂，「雖然累但是很充實，能做想做的事就是最開心的！」余冠燐堅定地說。

(中時電子報)