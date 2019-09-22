針對總統蔡英文的博士學位議題，前大法官劉鐵錚發表親筆公開信表示，他擔任政大法律系主任時，親自面談、檢視蔡英文的博士畢業證書及論文後，才聘蔡英文擔任客座副教授。

根據中央社引述上報報導，針對外界連日來對蔡總統博士論文及在政大任教、升等資格等質疑，知名法學家、前大法官劉鐵錚忍無可忍，21日撰寫親筆公開信說明。

劉鐵錚在信中指出，在民國72年春夏之間，蔡總統曾多次與他書信往返，除自我介紹其在國內外法學院求學經過、所修課程外，並表明已開始撰寫英國倫敦政經學院博士論文，口試通過後，即可取得博士學位。

他指出，蔡總統專攻國際貿易法及經濟法，希望畢業後能有機會前來政大法律系所擔任教職，傳授新知，嘉惠青年學子。

劉鐵錚表示，他回信予以鼓勵，並表示歡迎。同時提到系上會對其博士證書及博士論文作初步審視。蔡總統於次年6、7月時，「攜帶其博士畢業證書及法學博士論文”Unfair trade practices and safeguard actions”來系與本人面談」。

親筆信中提到，蔡總統畢業自美、英名校，讓人敬佩，「論文內容充實新穎，參考資料豐富，符合本系所極為欠缺之國際貿易法及經濟法師資條件」，他同意依學校規定程序，提校聘請擔任該系所客座副教授。

親筆信最後指出，「英文在本系所服務期間，教學研究，表現優異，深受同學之愛戴」。

高齡81歲的劉鐵錚是台灣法學家，主要研究領域為國際私法，曾任政治大學法律系主任、法研所所長，兼任多所著名大學法學院客座教授。74年至92年曾任司法院大法官。

(中時電子報)