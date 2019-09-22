溫昇豪、龍劭華今年雙雙入圍金鐘獎男主、男配角獎，兩人22日與入圍女主角獎的曾珮瑜一起出席青睞影視舉辦的金鐘入圍慶功茶敘，過去經常對得獎展現強烈企圖心的龍劭華展現大哥風範，表示很希望溫昇豪得獎，但又忍不住開玩笑說：「萬一他得獎，我會站起來扁他，一點都不尊重前輩！」他2011年曾和溫昇豪一起競爭金鐘獎視帝，輸給潘瑋柏後怒轟金鐘評審「大便」，之後也多次砲轟金鐘獎，他笑著自嘲：「我以前真的是沒長大！」

龍劭華（右起）、曾珮瑜、溫昇豪出席青睞影視金鐘入圍茶敘。（盧禕祺攝）

溫昇豪、龍劭華在兩個獎項捉對廝殺，除了以《雙城故事》一起入圍金鐘獎男主、男配角獎，又分別以《我們與惡的距離》、《菜頭梗的滋味》入圍男配角與男主角獎。溫昇豪說，這次真的很開心，因為所有入圍的男主、女主、男配、女配幾乎都一起合作過，「都是自己人，所以誰得獎，都像我們自己得獎」。

聽說男主角獎入圍者中只有溫昇豪和王識賢還沒得過金鐘，已拿過迷你劇視帝的龍劭華說：「那我們祝福昇豪得一個。他得獎等於我得獎！」並自我揶揄「反正我們已經槓6、7次，習慣了」。不過溫昇豪則說：「但我有跟達斯汀霍夫曼一起入圍國際艾美獎噢！」龍劭華一聽也不甘示弱地說：「我的《天馬茶房》還曾代表台灣去報名美國奧斯卡外語片咧！」

龍劭華出席青睞影視金鐘入圍茶敘。（盧禕祺攝）

龍劭華說，這次在《雙城》與溫昇豪對戲較少，他很期待兩人能再次合作，演個有衝突性的戲，有機會的話，也不排斥跟溫昇豪一起挑戰演同志情侶，「床戲可以，但不能打KISS！抱抱或親個臉頰就好」，因為他怕拍吻戲會全身起雞皮疙瘩，溫昇豪忍不住接話：「不要伸舌頭就好！」被問及萬一來真的怎麼辦？溫昇豪打趣回：「那就來真的啊！」

倒是入圍男、女主角獎的溫昇豪與曾珮瑜這對《雙城》情侶，劇中吻戲床戲太自然，連工作人員後製時都逼問導演「他們兩個真的沒有在一起嗎」，曾珮瑜說：「因為我們的戲夠真實！但他是有婦之夫，我沒那麼不挑嘴啦！大家公私分明。」溫昇豪自己看也覺得兩人戲中情侶互動超自然，還自曝他都是「抓過來就吻」！

溫昇豪出席青睞影視金鐘入圍茶敘。（盧禕祺攝）

身為金鐘入圍常客的龍劭華說，其實入圍困難，得獎才容易，因為入圍可能是跟一百多部作品競爭，得獎是五選一，所以能夠入圍就很開心了！他也終於說服女兒擔任他的「吉祥物」，陪他一起走紅毯。

龍劭華被問保養之道時，自曝每次拍戲前，都會自己用膠帶為皮膚「拉皮」，他自認相當有效果，「我基本上是不上妝的。」多年前看了日本節目上這樣介紹後，他就自己貼膠帶貼了好幾年，拍戲期間都會貼，認為「開刀真的好恐怖！」溫昇豪開玩笑說，一開始還以為龍哥臉受傷，後來才知道他是在「拉皮」。

青睞影視出品《雙城故事》、《老鼠捧茶請人客》在第54屆金鐘獎共入圍7項獎項， 22日特邀請入圍的主要演員溫昇豪、曾珮瑜、龍劭華以及工作人員舉辦媒體分享茶敘，並頒發2019GFFA青睞福爾摩沙獎感恩《雙城》、《老鼠捧茶》演員、工作人員付出，並預祝所有入圍者奪得獎項。《雙城故事》成功連結台北大稻埕與舊金山兩地文化，更在Netfliex 全球190多國平台播放，全球觸及1億人次，讓台灣用影視的力量走上國際；《老鼠捧茶請人客》由國寶作家王禎和原著改編，演繹現代家庭關係的各種面貌，感動人心。

(中時 )