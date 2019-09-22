挾著強風大雨的塔巴颱風今天侵襲南韓濟州島和南部部分地區，造成至少1死、2人受傷，以及數百個航班取消。

南韓氣象廳表示，截至中午前，威力強大的塔巴颱風挾著每小時126公里的強風，中心氣壓為970百帕，在濟州島以南170公里處以每小時29公里的速度前進。

根據韓聯社報導，強風在釜山釀災，一棟兩層樓的老舊建築不敵強風倒塌，住在一樓的一名72歲女性不幸喪生。

一名69歲的機車騎士，今天上午騎車撞上被強風吹倒在路上的路燈，送醫治療。另一名44歲男子被強風吹落的腳踏車倉庫屋頂碎片砸到頭送醫。

釜山一棟建築物的大片玻璃被強風吹落一地。所幸無人受傷。

根據國土交通部，南韓今天預期將有489個航班取消。隨著塔巴颱風逼近，料有更多航班會取消。

國土交通部官員呼籲民眾前往機場搭機前，請先確認航班是否取消。

氣象官員表示，濟州島直至今晚都會籠罩在颱風的影響之下。南部地區和東海地區料持續受到颱風的影響直到明天上午。

(中央社)