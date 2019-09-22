總統府公布倫敦政經學院（LSE）校方提供的蔡總統就學期間的口試通過通知函。（取自總統府發言人臉書）

取自總統府發言人臉書

對網路流傳Michael Richardson的文章，指稱倫敦政經學院說蔡總統當年並未提交博士論文，對此，總統府發言人丁允恭強調，總統有交論文「沒交怎麼畢業？」府方之前也公布過LSE在1984年所發論文考試通過通知書，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試。

府方指出，蔡總統當年的論文在大英圖書館以及倫敦政經學院圖書館都能找到紀錄，篇名是「不正貿易行為與防禦手段」（Unfair Trade Practices and Safeguard Actions），於1984年獲頒博士學位。

對網路流傳的該篇報導，丁允恭表示，其中也引用了大英圖書館之前的搜尋圖片。「如果沒交論文，為何大英圖書館索引可以搜得到？」

總統府之前已公布倫敦政經學院（LSE）校方提供的蔡總統就學期間相關資料，其中包括該校1984年2月所發出、蔡總統論文考試通過的正式通知書，上面註明同樣的論文名稱，LSE也提供了1984年3月所製發的畢業證書影本。府方強調，以上這些，都足以證明，總統當年確實有提交論文、通過口試，並取得博士資格。

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