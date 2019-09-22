美國通用動力（General Dynamics）在2019年維吉尼亞州寛提科(Quantico)舉行的2019陸戰隊博覽會上，展示了一種最新的概念輕戰車，名叫「獅鷲2式」(Griffin II)，它的砲塔設計與M1主戰車相似，也具有相同口徑的120公釐主砲。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據美國陸軍的「移動保護火力車輛」計畫(Mobile Protected Firepower)，他們希望在未來有一種較輕量而易部署的輕型戰車，重量不能過40噸，以便由C-17運輸機搭載，同時必須具有新型中大口徑的主砲，可以消滅敵方裝甲車輪，同時護衛其他步兵戰車與裝甲運輸車。

通用動力於是提出的「獅鷲2式」輕型戰車概念，據公開資料表示，它重重量為38噸，安裝有縮小版本的M1主戰車的砲塔，同時具有120公釐主砲，這種口徑M1戰車的120公釐主砲是一樣的，也就可以使用相同的砲彈。

GDLS's MPF the Griffin II MGS pic.twitter.com/Vh5o3fjpwV — Jimkir (@Jimkir78) 2019年9月20日

為了保持機動性與火力，所以它的主要防護能力在於主動系統，安裝多重智慧感應器，創造被動和主動自衛措施，儘量不讓敵人的砲火沾身，從而大大提高了車輛的生存能力。

(中時電子報)