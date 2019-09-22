台中市政府運動局22日在全國基層體育有功團體及個人表揚大會中，榮獲推展社會體育有功團體獎，「是六都中唯一獲獎的政府機關」，表現亮眼。運動局表示，這次獲獎代表市府致力推廣全民運動獲肯定，未來將持續舉辦更多活動，帶動城市運動風氣！

今日頒獎在嘉義縣舉辦，台中由運動局長李昱叡代表前往授獎。運動局表示，市長盧秀燕上任後積極推展全民運動，不僅順利辦理108年全國原住民族運動會、2019亞洲身心障礙桌球錦標賽、台中市全市運動大會，更引進「酷運動」，舉辦第1屆台中電子競技嘉年華以及引入全國第1場「斯巴達」障礙跑體育館競賽，吸引3500人熱烈參與。

運動局也與中信兄弟棒球隊合作，積極推動2019亞洲棒球錦標賽與世界12強棒球錦標賽；並辦理超過204個運動i台灣計畫推展專案；同時，也完善運動場館，除清水自由車場完成整修並取得國際認證外，持續進行巨蛋體育館、壘球園區、各區運動中心等硬體建設工程。

運動局指出，今年全民運動終身成就獎方面，台中市也由九九太極拳道協會理事長黃裕盛榮獲。黃理事長推廣太極拳運動不遺餘力，除長期培養優秀教練及裁判，且親自舉辦4屆世界盃、4屆總統盃、8屆青年盃及4屆全運會等太極競賽，並致力相關表演及地方交流觀摩，讓太極拳運動在台中更普及。

(中時 )