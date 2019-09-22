嘉義有許多支持者皆到場歡迎統促黨總裁張安樂。（張毓翎攝）

統促黨總裁張安樂到嘉義縣太保市順達園藝農場參加烤肉聯誼活動。（張毓翎攝）

統促黨總裁張安樂22日下午到嘉義縣太保市順達園藝農場參加烤肉聯誼活動，有嘉義縣議員楊秀琴、嘉義縣無黨籍議員賴瓊如到場歡迎。張安樂受訪時指出，對於郭台銘退選及台灣外交危機一事，他認為郭是「不值得一提」的人，最佩服只有顏清標敢講真話；而台灣與邦交國斷交是「避免不了的」。

張安樂表示，郭台銘不值得一提，國民黨給郭開了後門，參加初選輸掉後，郭又砲轟藍營30年來都是同批老人，初選前難道不知道嗎？不過，當時郭初選輸了不服氣，國民黨沒有任何人敢出來講話，只有顏清標跳出來，令人非常佩服。

另外，媒體問到前副總統呂秀蓮參選總統的看法，張安樂表示，呂秀蓮對民進黨貢獻很大，而呂認為蔡英文總統的所作所為，違背她當年的理想，才要出來競選，故對於呂秀蓮參選，他是很樂觀其成的。

張安樂說，目前台灣邦交國流失問題，從大陸角度而言，為突破美國封鎖，進入南太平洋，必須與太平洋島國建交，而蔡英文都歸咎於對岸打壓，他認為只是在前總統馬英九時代，大陸把動作停了下來，現在大陸只是做繼續該做的事。

張安樂也補充，統促黨主張和平統一，兩岸要避免戰爭，只有和平統一才能解決。

(中時 )