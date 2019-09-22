2019台中電競嘉年華最後一天，全世界各路電競好手陸續湧入台中，今(22)晚「明星賽」吸引全球首支俄羅斯LCL全女子英雄聯盟職業戰隊Vaevictis Esports和香港Sirena女子職業戰隊，將分別對上台灣知名的前女子職業戰隊ahq Girls成員和Callisto女子職業戰隊，引爆電競嘉年華最高熱潮。

市府運動局長李昱叡晚間將前往為這場友誼賽頒獎，感謝國際好手到台中參與盛事。

運動局表示，今日「明星賽」以「女力崛起」為概念，邀請俄羅斯、香港女子戰隊抵台，與台灣女子職業戰隊進行友誼PK賽；活動現場也邀請聲林歌手蕭名棻、林怡廷及許維芳女力現聲，一連唱三小時，炒熱現場氣氛。

運動局指出，昨日市民盃街機PlayOne最後由稱號RB(W)獲得第一名，拿走獎金35000元，第二名由稱號鮪魚哥獲得30000元，第三名則由稱號Kagami拿走25,000元，並由運動局李局長上台為獲獎選手頒獎。

昨日市民盃現場舉辦四驅車盒車賽，以及提供電競一體機VAR BOX，讓電競迷戴起360度無死角的VR眼鏡享受快感；還有懷舊復古街機，橫跨手機、桌機及街機格鬥活動，驚艷現場電競迷。

(中時 )