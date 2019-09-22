金頭腦大戰！「108年環境知識競賽台中市初賽」22日在逢甲大學舉辦，全市400名選手同場競賽，競賽題目相當靈活，空汙防制、登革熱、生態保育及在地文史皆入題，獲勝者將代表台中隊參加11月16日環保署舉辦的全國總決賽。榮獲競賽國中組第一名的明道高中國中部林彥良表示，從生活中觀察的環境知識，更能在競賽中突破重圍，也藉此學到許多新知。

台中市政府環保局從101年起舉辦地方初賽，參與者一年比一年更踴躍，已成為環境教育推動的年度盛事。今年賽事由環保局與教育局合辦，競賽分為國小、國中、高中（職）及社會共4組，各組錄取前5名，總共20名將代表台中參加全國總決賽。

環保局長吳志超表示，環境知識競賽已邁入第9年，今年競賽題目除我國環保政策、時事環境議題及指定的六部環境影片外，也加入空汙防制、登革熱、生態保育及在地文史等知識，希望選手在準備競賽過程中，將所學習的環保知識轉換為對環境的友善態度。

此次競賽國中組第一名為來自烏日區明道高級中學國中部的林彥良同學，他表示，之前參賽就曾獲獎過，很高興今年榮獲最高榮譽，他平常會關注新聞及環境相關議題，從中感受到要親身體會體驗才能了解環境相關知識，並轉而知道保護環境，對此次競賽助益良多。

環保局指出，這次競賽題目相當靈活，有很多台中市在地環境議題，讓參賽者藉由比賽加以關注。獲獎選手們將代表台中市參賽，也展現決心積極備戰，要將全國總決賽冠軍帶回台中。

(中時 )