才剛證實與李榮浩領證結婚的金鐘視后楊丞琳，22日擔任TVBS第二屆新人營「新星志願」講師，分享她的演員歷程並與總導師金勤進行精采對談。楊丞琳透露當年出道當演員，只能自己想辦法學習，看到TVBS培訓新人，內心充滿感動，也再度點燃她的演員魂，她笑說：「我是非常愛演戲的，歡迎大家有任何戲約都可以來找我。」

出道將邁入20年的楊丞琳，也回想起一路辛酸史，她透露當年試鏡的阻礙竟是右臉的「痣」，每次都遭到試鏡人員嫌棄，沒想到爆紅後竟成為個人特色。新人時期她也常一大早就化好妝到片場，等了整天都沒有輪到她上戲，只能默默陪著大家收工。

楊丞琳與金勤私交甚篤，她說：「他也是我人生最好的朋友，我們私下就很常在聊表演。」她在課堂上也分享兩人相處時所發生的趣事，有次她推薦金勤看漫威系列電影，金勤原本興趣缺缺，沒想到最後竟然從頭看到尾，楊丞琳認為：「英雄片真的很難演，我們都很佩服能在綠key板前面演戲的人。」楊丞琳還在學員們面前揣摩浩克、緋紅女巫的表演方式，逗得全場哈哈大笑。金勤也安排楊丞琳所演出過的《海派甜心》、《荼糜》戲劇片段，讓學員們現場演繹，楊丞琳也一秒化身金鐘評審，給予學員們指點。

有學員好奇楊丞琳平時都如何保養，大膽問：「妳都去哪一家醫美診所？」她笑答：「我不去醫美的啊！我都是去找很傳統的阿姨按摩，可以按臉、按身體的淋巴。」她認為演員是所有小表情都會被鏡頭所拍攝到，「我不想要演哭戲的時候臉很繃，或眉頭皺不了，還是純天然就好。」

楊丞琳(右)與新人營總導師金勤及學員合影 。(TVBS提供）

楊丞琳自出道就經營歌手與演員雙重身分，近年對於劇本挑選特別謹慎，她說：「雖然得到我歡心的劇本可能不是那麼多，但是都已經跟我早期演繹的角色差距很大，很開心大家這麼看得起我。」她認為任何一個角色都是挑戰，「我知道很多人可能以為我只想唱歌，但其實我也是一個演員，還有很多想挑戰，歡迎大家來給我磨練、進步的空間。」

對於文化部、TVBS合力培訓人才，楊丞琳給予正面肯定，她表示：「我覺得這件事非常棒，其實在我們那個年代，我們很多表演都得靠自己去學習，還曾寄明信片求取表演機會，但卻沒有收到任何回應。」現如今許多人透過選秀節目或網路自媒體崛起，楊丞琳建議：「可以自己多拍點照片或影片上傳介紹自己的特點，當然透過電視台徵選是最正當最快的管道，比起來現在的新人真的很幸福。」

TVBS多年來致力製作優質戲劇，期許為台灣培訓出更多優秀人才，TVBS戲劇製作部副總監戴天易表示，由於文化部的鼎力支持，他才得以集結多方資源，連年籌辦編劇營，有效提升台劇質量。自2018年起更開辦TVBS新人營，邀請堅強師資陣容，提供懷揣演員夢想的年輕人們實現自我的園地。

(中時 )