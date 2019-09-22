東京大學教授松田康博在「被遲到事件」後，受到台灣民眾大量的關注，今(22)日他在臉書發文提到事件後的心情。他特別指出，觀察數萬則留言的部份言論，他不能接受批評「某某是智障」的比喻，因為他的弟弟有智能障礙。他說，任何人都可以批評別人，但是不應該詆毀其他弱勢族群。

松田康博稍早發文揭露他現在的狀況。他提到， 9月6日的「被遲到事件」之後的幾天內，他的個人臉書估計有一百萬人次以上的訪問，有數萬人在臉書上留言，也有上千人要求加入臉友。對於大家的關心，他非常感激，也請讓他再度向大家表示深切的謝意！

松田康博說，他現在已回到繁忙的研究與日常生活，雖然最近總算能撥空看一下大家的留言，但無法全部看完，也沒有時間按讚，更挪不出時間po文答覆，請大家多多包涵。至於要加他的臉書，他基本不會接受陌生人的要求，若想與他互動的話，請follow他的個人臉書與研究室的臉書專頁，至於研究方面的資訊，他會繼續公開並期待與大家有愉快的互動。

他特別提到，觀察大家留言的過程中，他注意到批評別人時，有些人做「某某是智障」之類的比喻，他不認同這種說法，因為他的弟弟有自閉症及智能障礙。雖然任何人都可以生氣，也可以批評別人的觀點，但他認為不應該以詆毀其他弱勢族群的方式來批評別人，建議選擇其他的用語與方式。

松田康博最後說，他相信台灣公民社會的良知。祝大家平安！

(中時電子報)