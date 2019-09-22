狗媽媽面前殺幼犬？台中一名騎士22日下午2時許行經梧棲區中港國小，驚見檳榔攤疑有男子在肢解毛小孩，旁邊籠子裡關的可能是「狗媽媽」。台中市動保處長林儒良表示，目前尚未接獲檢舉，從網路轉傳的照片中，難以分辨動物是狗或山羌，明天將會同警方前往調查。
騎士22日下午2時許行經梧棲區中港國小，驚見對面檳榔攤有男子正肢解毛小孩屍體，疑是要吃狗肉？返家後調出行車紀錄器確認，赫見男子坐在板凳上，手拿器具疑在肢解「狗小孩」，皮毛已被烤焦，可明顯看得到頭型及吻部，旁邊籠子裡關的可能是「狗媽媽」。
網友看了群情激憤，怒批「超級人渣」、「太誇張了」、「哪個媽媽有辦法忍受孩子在面前遭虐殺？」也有人持平表示「單憑畫面難以判斷」。轄區警方則表示，尚未接獲有人報案「吃狗肉」，若獲報會前往了解。
台中市動保處長林儒良表示，目前尚未接獲檢舉，但透過網路取得照片，畫面中的動物難以分辨是狗或山羌，明天將會同警方調查，若為犬隻即依法調查開罰，若為山羌等野生動物，則將交由農業局以野生動物保護法處理。
(中時 )
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