不向命運低頭！第11屆全球熱愛生命獎章得主蕭建華，婚前得知罹患「漸凍人」病症，醫生說存活時間約剩下3至5年半，但他奮力與死神拔河近16年，期間完成上千場巡迴演講，22日到台中舉行第1919場公益講座，傳遞走出生命困境的鬥士精神。副市長楊瓊瓔也到場聆聽，感受這場充滿生命力量的演講。

市府社會局表示，蕭建華從2003年發病，四肢開始萎縮無力，在女友不離不棄下，讓他決定從2004年開始巡迴全國各級學校演講，鼓舞所有正為生命搏鬥或處在生命邊緣的人，重新燃起生命鬥志。

社會局指出，漸凍人症與其他身心障礙者狀況不同，是一種逐漸面臨退化的病程，必須面對病況嚴重需長期安置的需求。市府每年編列經費在德水園身心障礙教養院設置服務專區，提供此類個案安置資源，減緩退化期程也減輕家屬長期照顧壓力。此外，也補助團體辦理漸凍人服務方案，在大雅區辦理太鼓隊，讓社區內的漸凍人和家屬獲得支持。

(中時 )