高市副市長李四川努力拚市政有目共睹，更是市長韓國瑜依賴的左右手，或許是太過操勞，李四川昨天腸胃不適緊急到台北雙和醫院就醫，所幸無大礙，還被李粉捕捉到「野生四川」，但院方建議他別急著出院，最好能多住個幾天休養。韓國瑜獲悉也致電關心勸他多休息，還特別託人送雞湯過去。

61歲的李四川不分晝夜為高雄市政打拚，最一致肯定的是路平專案市民有感。他也是好好先生，做人處事沉穩，但唯一不能接受的就是沒有證據的批評，今年6月他曾因路平議題與高市議員黃文益槓上，強勢捍衛韓市府團隊，也令人見識他真性情的一面。

不過，身為韓國瑜最倚賴的副手，李四川難得有真正的假日，昨晚一回到台北住家，未料竟因腸胃不適而就醫。他受訪時透露，其實腸胃不適狀況持續2個多禮拜，期間不斷腹瀉、脹氣，雖然有到診所掛號，但都沒能好轉。

他說，這幾天痛到徹夜難眠，昨天更是因脹氣連站都會痛，只好到醫院掛門診，但醫生覺得情況不妙，請他掛急診，而急診醫師評估過後建議好好住院休養，順便做全身健康檢查。

李四川表示，韓市長有致電來關切，也特別叮嚀他要好好休息，甚至送雞湯要他養身。目前身體已經好轉，謝謝各界的關心。他雖然掛病號，但仍心繫明天原定要參加反毒宣導等公務行程，但醫生不願放人，只好住個幾天休養。

特別的是，李四川昨在醫院還被眼尖民眾發現，有熱情粉絲上前要求合照，但他委婉告知「我今天人不太舒服」，事後有網友將李生病的消息發布到韓國瑜的臉書，網友也紛紛祝福他早日康復。

(中時 )