黃奕儒21日首登台北Legacy開唱，舉辦「我怎能留下你」演唱會，是他繼3月首度在西門河岸留言個唱後，短短半年再度舉辦售票演出，且表演場地從百名人數規模越辦越大，即便當晚天氣陰雨綿綿，依舊擠進千名樂迷力挺；黃奕儒當天穿著藍色雅痞西裝出場，一連熱唱〈十字路口〉、〈飛人〉等歌揭幕，開場，他興奮直呼：「終於來到今天了，我一定不會忘記今天，我們一起來到Legacy了，今天外面雨很大、天氣也變涼了，大家可能很狼狽，但沒關係、一起跟著音樂聲唱，跟我一起好好享受這個晚上！」

黃奕儒出道以來，五月天主唱阿信一直對他有所提攜，黃奕儒這次也特別翻唱五月天的〈純真〉，「謝謝阿信哥，雖然你忙碌不能來，但真的謝謝你」！他隨後以吉他自彈自唱小賈斯丁〈Just the way you are〉、天后梁靜茹情歌〈勇氣〉，唱到自創曲〈偶爾〉，他感性表示：「在過去一年來發生許多事情，我越來越自戀這首歌，寫進很多我對人生的領悟。」隨著歌聲全場粉絲舉起手機燈海應援。

台北華山文創園區讓黃奕儒感觸特別深，原來在發片前三年，他一直都在這蹲點當街頭藝人駐唱，忍受風吹日曬地拿著吉他彈唱一整個下午，他坦言：「那段時間對我很珍貴，讓我學到很多很多，經過Legacy裡面都會傳出很多歡呼聲，當時想會不會哪一天我真的可以站上，那時候很像是癡人說夢。」他表示自己駐唱時最多只有100人聽歌，「今天公司跟我說來了1000人，感覺只是一個眨眼的事情，你們就出現在我眼前，今天一定有當初在樹下聽我唱一下午歌的人，對我來說我只是埋頭苦幹，重點不是有多少人數，而是我站在台上，你們卻始終在台下支持，謝謝你們給我勇氣」。

好人緣的他，這次開唱獲3組藝人好友力挺擔任嘉賓，粉絲們也相當熟悉的魏嘉瑩「打頭陣」擔任暖場嘉賓，也在正式演出時與黃奕儒合唱〈私奔到月球〉；中場，好友子閎驚喜現身，兩位男神飆唱共同創作的〈倒轉〉掀起全場高潮！最後一組嘉賓則是BL夯劇當中的「圈套四帥」壓軸登場，5人合唱經典偶像劇歌曲〈流星雨〉，讓粉絲在殺青後看到他們難得聚首，有趣的是，四帥被封是「圈套版F4」，讓黃奕儒尷尬笑稱自己不是杉菜：「我是酸菜！」

黃奕儒日前舉辦專場演唱會。（相映國際提供）

黃奕儒日前舉辦專場演唱會。（相映國際提供）

(中時 )