黃奕儒21日首登台北Legacy開唱,舉辦「我怎能留下你」演唱會,是他繼3月首度在西門河岸留言個唱後,短短半年再度舉辦售票演出,且表演場地從百名人數規模越辦越大,即便當晚天氣陰雨綿綿,依舊擠進千名樂迷力挺;黃奕儒當天穿著藍色雅痞西裝出場,一連熱唱〈十字路口〉、〈飛人〉等歌揭幕,開場,他興奮直呼:「終於來到今天了,我一定不會忘記今天,我們一起來到Legacy了,今天外面雨很大、天氣也變涼了,大家可能很狼狽,但沒關係、一起跟著音樂聲唱,跟我一起好好享受這個晚上!」

黃奕儒出道以來,五月天主唱阿信一直對他有所提攜,黃奕儒這次也特別翻唱五月天的〈純真〉,「謝謝阿信哥,雖然你忙碌不能來,但真的謝謝你」!他隨後以吉他自彈自唱小賈斯丁〈Just the way you are〉、天后梁靜茹情歌〈勇氣〉,唱到自創曲〈偶爾〉,他感性表示:「在過去一年來發生許多事情,我越來越自戀這首歌,寫進很多我對人生的領悟。」隨著歌聲全場粉絲舉起手機燈海應援。

台北華山文創園區讓黃奕儒感觸特別深,原來在發片前三年,他一直都在這蹲點當街頭藝人駐唱,忍受風吹日曬地拿著吉他彈唱一整個下午,他坦言:「那段時間對我很珍貴,讓我學到很多很多,經過Legacy裡面都會傳出很多歡呼聲,當時想會不會哪一天我真的可以站上,那時候很像是癡人說夢。」他表示自己駐唱時最多只有100人聽歌,「今天公司跟我說來了1000人,感覺只是一個眨眼的事情,你們就出現在我眼前,今天一定有當初在樹下聽我唱一下午歌的人,對我來說我只是埋頭苦幹,重點不是有多少人數,而是我站在台上,你們卻始終在台下支持,謝謝你們給我勇氣」。

好人緣的他,這次開唱獲3組藝人好友力挺擔任嘉賓,粉絲們也相當熟悉的魏嘉瑩「打頭陣」擔任暖場嘉賓,也在正式演出時與黃奕儒合唱〈私奔到月球〉;中場,好友子閎驚喜現身,兩位男神飆唱共同創作的〈倒轉〉掀起全場高潮!最後一組嘉賓則是BL夯劇當中的「圈套四帥」壓軸登場,5人合唱經典偶像劇歌曲〈流星雨〉,讓粉絲在殺青後看到他們難得聚首,有趣的是,四帥被封是「圈套版F4」,讓黃奕儒尷尬笑稱自己不是杉菜:「我是酸菜!」

黃奕儒日前舉辦專場演唱會。(相映國際提供)

