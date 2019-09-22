第四屆海峽兩岸青年創新創業大賽頒獎典禮於９月22日上午在平潭綜合實驗區台灣創業園兩岸國學中心舉行。現場迎來了兩岸上百名嘉賓、青年創業者與兩岸高校學生歡聚一堂，並頒出社會組創業之星、潛力之星、學生組創業之星等多項大獎。本屆海峽兩岸青年創新創業大賽是由福建省人民政府台港澳事務辦公室、共青團褔建省委員會、福建省地方金融監督管理局指導，平潭綜合實驗區管委會、旺旺中時媒體集團共同主辦，平潭綜合實驗區金融服務辦公室、旺旺中時文化傳媒、平潭綜合實驗區金融創新服務中心有限責任公司、平潭自由貿易區兩岸發展有限公司、福建海峽股權交易中心。平潭綜合實驗區台灣工作部、平潭綜合實驗區經濟發展局、平潭綜合實驗區共青團委員會、兩岸台青創新創業基金、金犢獎組委會、雲林縣政府新聞處、台灣陸商服務交流協會、福建平潭愛玩客旅遊發展有限公司、福建大聖傳媒有限公司協辦。福建省地方金融監督管理局副局長 謝建潮、平潭綜合實驗區黨工委委員、管委會副主任 賴繼秋、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛總經理及亞洲立騰資本 資深合伙人、前央視網副總裁 夏曉暉等嘉賓出席了頒獎典禮，本次典禮中還邀請到了台灣雲林縣長張麗善以視頻的方式，為在座的青年創業者及兩岸高校學生加油打氣，鼓勵青年創業者要以往前衝、往前進的精神，在這屬於自己的舞台上能夠勇往直前、完成自己的創業夢想。

今年大賽以「創新・共享・發展」為主題，鼓勵兩岸青年以創新為魂、共享市場機遇，共同發展平潭產業。本屆大賽總參賽件數為八百多件，經過激烈的初審、決審後，共選出21件優秀創業項目。

平潭綜合實驗區黨工委委員、管委會副主任賴繼秋表示雙創大賽是推動海峽兩岸青年交流的互動平台（陳文濤攝）

平潭綜合實驗區黨工委委員、管委會副主任賴繼秋在致詞中表示2016年起，平潭發起設立了兩岸青年創新創業大賽，旨在打造一個發揮兩岸青年聰明才智，吸引兩岸優秀青年創新創業的交流平台。雙創大賽是進一步踐行「兩岸一家親」理念的重要舉措，也是推動海峽兩岸青年交流的互動平台。

旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司總經理林淑黛勉勵本次來參賽的兩岸青年不管得獎與否，未來都可以考慮來到平潭落地發展。（陳文濤攝）

旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司總經理林淑黛表示今年的雙創大賽相較往屆的參賽項目在質跟量都有著很大的提升，特別值得一提的是，今年大賽新增了學生組，組委會也是走進了兩岸五十多所高校，讓更多的青年及學生了解平潭，並透過這次機會可以從零開始，創業成功，組委會的用心，這是非常難能可貴的。而在致詞中更是指出平潭是個地靈人傑的地方，希望本次來參賽的兩岸青年不管得獎與否，未來都可以考慮來到平潭落地發展。

今年大賽的另外一個亮點，則邀請了第三屆大賽的獲獎團隊米菲多媒體為本次大賽設計主視覺，讓所有的參賽者可以透過米菲多媒體開發的AR的科技應用，讓有著麒麟島之稱的平潭吉祥物“麒麟”，透過手機可以栩栩如生地呈現在所有的嘉賓面前。可謂是雙創大賽最佳的成功創業典範。

目前，海峽兩岸青年創新創業大賽已舉辦過四屆，自舉辦以來，參與過的項目已超過1100個，逐漸形成兩岸創新創業賽事品牌效益。第四屆兩岸青年創新創業大賽組委會也力爭將賽事舉辦成為海峽兩岸有影響力的常態化雙創活動。平潭將一如既往地以海納百川的姿態為廣大創新人才提供揮灑才智的舞台。

(中時電子報)