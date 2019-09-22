富邦悍將主場迎戰統一獅隊，雙重賽晚場都派出洋投應戰，兩隊前6局都呈現投手戰，不過7局開始後半場都有亂流，包林傑前6局送出高達11次三振，不過7局被連續敲安失2分；獅隊更是在8局下半滿壘時連丟3次保送送分，最後是獅隊9局上半戰術成功，最終以5比3奪下勝利，悍將年度勝率龍頭寶座拱手讓人。

前6局都呈現投手戰，2名洋投壓制力驚人，雙方打擊都熄火，僅敲出零星安打，直到7局上半獅隊從林靖凱內野安打開始展開攻勢，蘇智傑穿越安打形成一、三壘有人，接著陳鏞基及吳桀睿都敲出滾地球，跑者趁機回本壘得分，此局獅隊攻下2分領先。

8局下半悍將失誤連發，先是蔡亦玄敲出滾地球造成二壘手石翔宇失誤因此上壘，此時捕手戴培峰捕逸，跑者趁機上到二壘，接著林祐樂敲出投手前滾地球，三壘手蔣智賢接球失誤，蔡亦玄跑回本壘得到第3分。

羅里奇第8局續投，連續被敲3支安打形成滿壘後，對胡金龍及林益全連投2次保送，悍將因此輕鬆擠回2分，換上黃竣彥接替投球仍投保送，連3人保送就丟3分，讓悍將沒靠安打就追平比數。

9局上半獅隊一、二壘有人時，悍將抓想吳桀瑞盜壘，不過傳給游擊手石翔宇時，石翔宇與跑者相撞受傷，隨後被背下場，同日悍將傷了楊晉豪、石翔宇兩名內野手。接著黃恩賜滾地球、鄧志偉高飛犧牲打，替球隊超前成5比3，最終由獅隊奪下勝利。

悍將輸球，再加上桃園開打的Lamigo桃猿戰勝中信兄弟，原本悍將年度勝率第1的位置讓給桃猿，目前有0.5場勝差，而下半季戰績則與龍頭兄弟有3場勝差。

黃恩賜敲出滾地球後，靠野手選擇安全上壘，同時帶有超前分打點，賽後獲選為單場MVP，他謙虛表示，「二、三壘有人，又趨前守備的情況，想著把球打強勁一定有機會，是大家一起努力，才有最後(逆轉)的局面。」一旁的郭峻偉則爆料，「換他上去的時候，說他一直說他今天是Key-man(關鍵人物)！」黃恩賜今日守備穩定，關鍵打席也有勝利打點。

(中時電子報)