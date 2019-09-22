華視、三立、衛視中文台週五華劇《用九柑仔店》男主角張軒睿與劇中阿公、資深演員林義雄，22日出席該劇場景復刻版快閃店開幕活動。已經84歲的林義雄這次拍戲很辛苦，由於年紀大，站久就會腳腫脹，讓張軒睿很心疼，但很樂觀的阿公笑說，拍戲時左肩膀不靈活舉不起來，沒想到拍完戲竟變成右肩膀。

《用九柑仔店》復刻快閃店開幕，林義雄與張軒睿祖孫為店剪綵。（三立提供）

林義雄與張軒睿劇中演祖孫，戲外也真像親祖孫般融洽，林義雄狂讚張軒睿好會照顧人，到哪都攙扶著他，就深怕他滑倒，讓他心裡好感動。張軒睿則是今天才知道原來阿公心臟裝了6根支架，他說拍攝時阿公很敬業，為了不影響大家拍戲時間就憋尿，等到戲拍完了才去上廁所。

這次與阿公合作令張軒睿印象最深就是他在睡夢中被打巴掌情，他笑說在排戲時阿公就是打不下去，最後阿公還心疼的說：「我打你，你的臉就要閃喔。」沒想到張軒睿連閃都不閃，直接讓阿公打下去，打完阿公還趕緊摸臉秀秀。

《用九柑仔店》復刻快閃店開幕，林義雄與張軒睿祖孫為店剪綵。（三立提供）

林義雄與張軒睿出席《用九柑仔店》復刻快閃店開幕。（三立提供）

活動現場大家鼓譟張軒睿親一下阿公臉頰，林義雄竟害羞地說：「要昭君(莫允雯)來啦！」巧的是莫允雯真的默默現身在活動人群中，由於素顏未妝，她僅表示純來參觀快閃店。

《用九柑仔店》本週劇中邱澤也將登場，張軒睿覺得邱澤實在太帥了，他個人氣場好強，合作時有被殺到的感覺，他說：「眼神太殺了，讓我好有壓力！」張軒睿還虧自己為了演有殺氣的眼神，會點著蠟燭來訓練。

張軒睿今年因與楊貴媚、張軒睿和索艾克的實境節目《阮三个》入圍本屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」，他表示當天將與另外兩位主持人一起走金鐘紅毯，他最開心的是以戲劇之外的節目入圍金鐘，不過他將抱著平常心來參與今年這場金鐘盛會。

(中時 )