統一獅與富邦悍將22日舉行雙重賽，獅隊在午場時，潘彥廷因衝撞意外撞飛牙齒送醫檢查，晚場蔡奕玄在比賽中又突然發生暈眩狀況，提前退場，讓代總教練劉育辰很頭痛，「我們二軍都快沒人了！」

第8局獅隊游擊手蔡奕玄在悍將攻佔滿壘時突然不適，因此提前退場，賽後劉育辰表示，「蔡奕玄暈眩、手有點麻，提前退場。」也提到他的身體強度沒這麼好，也可能因為今天雙重賽比較疲累，不過他的身體狀況有在預期內。

今日雙重賽兩隊都有不少傷兵，悍將楊晉豪頭部、肩膀有挫傷，比賽中緊急送醫、石翔宇則是腳扭傷，劉育辰則無奈表示，「他們(悍將)二軍至少還以人可以替補，我們二軍能叫上來的都來了，真的快沒人了！」

除此之外今日獅隊先發洋投羅里奇前7局完全壓制悍將打者，僅被敲出3支安打，不過第8局突然「一局爆」，被連敲3支安打形成滿壘後，又連丟2次保送，讓對手輕鬆得分，劉育辰則表示，根據捕手回報，該局好球帶突然縮小，羅里奇在突然變動下無法迅速適應，才造成連續保送失分，不過最終由獅隊以5比3擊敗悍將奪下勝利。

(中時電子報)