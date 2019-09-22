黃宗澤節目上被問現在對胡杏兒什麼感覺，氣氛一度尷尬。（圖／翻攝自微博）

港星胡杏兒過去和黃宗澤合拍《我的野蠻婆婆》擦出愛火，曾交往8年但最後仍於2012年分手，她3年後嫁給圈外男友Philip（李乘德），目前育有2子，一家四口幸福美滿，而黃宗澤近日則在節目上被提到此事，讓現場氣氛一度尷尬，引發網友熱議。

黃宗澤在陸綜《各位遊客請注意》和張雨綺、歐陽娜娜等班底，與一群素人嘉賓組團一起旅遊，日前播出他們到營地後一起玩「真心話大冒險」，而黃宗澤猜拳猜輸後選了「真心話」，並一臉淡定說「我無所謂」不怕大家問，而女團友Seeya隨後就激動提問「你現在對胡杏兒甚麼感覺？」一開始黃宗澤沒聽清楚，待對方再問一次後，在場來賓都露出傻眼表情，氣氛很是尷尬。

黃宗澤大方祝福胡杏兒。（圖／翻攝自微博）

提問女團友發文致歉。（圖／翻攝自微博）

而黃宗澤思考過後，即大方回應：「祝福她呀」，但又被Seeya嫌棄答案太官方，其他團友則跳出來表示「人家都結婚了」，接著黃宗澤又補充：「真的祝福她！我也替她現在生活很開心，真的！」

節目播出後，該話題立刻登上微博熱搜，不少網友批女團友Seeya「人家女方都結婚孩子都有了，還問這種問題，真的是沒點眼力見」、「就算當事人不在意了，但是在節目中這樣問，感覺情商還是不高吧」，但也有人認為就是在玩真心話大冒險，女團友只是問出大家好奇的問題，「問的敢問，答得也真誠」。

事實上，黃宗澤在節目播出前，就在微博自我調侃：「真心話大冒險，這個遊戲我是真的不敢再玩了！別問我為什麽」，似乎在提前化解尷尬，而女團友Seeya事後也發文：「已吸取教訓，事後也和黃老師道歉了」，並稱自己沒注意分寸、考慮不周到，未來會改進，「說出的話潑出去的水，既然沒辦法收回來，就盡量彌補這些過錯，感恩能遇見他們，他們都很好很好，我無意去傷害。」

(中時電子報)