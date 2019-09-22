民進黨副發言人林飛帆成為綠營新母雞，替艱困選區大安區立委參選人謝佩芬輔選。（游念育攝）

2020年立委選戰倒數110天，民進黨副發言人林飛帆成為綠營的「新母雞」，許多立委參選人都想找他站台，22日台北市第6選區立委參選人謝佩芬舉辦握手會，也找來林飛帆輔選。

面對媒體詢問是民進黨「新母雞」，林飛帆說，民進黨的角度希望可以有更多的年輕人能夠成為輔選戰力，期待更多年輕人能到選區輔選，青年部和文宣群幹部也有很多20多歲的年輕人來幫助民進黨開拓戰力。

民進黨18日布局參選2020區域立委確定提名完畢，艱困選區的大安區立委參選人確定為年僅32歲的謝佩芬，雖然沒有參選經驗，不過這次民進黨特別派出年輕新血，希望能爭取到年輕族群的選票。

另外，民眾擔心社民黨立委參選人范雲，有可能會有分票的可能，民進黨主任委員黃承國表示，在這部分也會和范雲溝通，看有沒有機會能合作。

面對媒體詢問，知名度不高會不會擔心，謝佩芬說，先前有到成功市場拜票，民眾也都很熱情說我很年輕幫我加油，讓我更有信心，大家都很願意給年輕人機會。

(中時 )