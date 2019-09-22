美國國防巨頭雷神公司，剛剛獲得美國海軍海上系統司令部的一項價值8000萬美元合約，將修改與生產最新式的MK54(馬克54)輕型魚雷，這是MK46魚雷的後續接替型。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國國防部周五表示，雷神公司綜合防禦系統部門，剛贏得了8000萬美元的合約，將開始生產MK 54輕型魚雷的Mod 0和Mod 1通用套件，以及備用的魚雷組件。該合約也包括外國軍事銷售計劃，將會向加拿大、荷蘭、挪威、英國和印度出售MK54魚雷，國際總銷量將是MK54生產量的76％。

雷神公司網站說，MK 54可以安裝在水面艦艇、直升機或固定翼反潛機，用以攻擊水下潛艦目標。它的尋格器使用複雜的演算法來分析信息，能夠排除虛假目標，然後追踪實際的威脅。

MK 54是MK 46魚雷的下一代產物，具有許多改進的功能，不過，兩者的體型差不多大，事實上，目前使用MK 46的海軍，能夠引進MK 54的升級套件，就能輕鬆將其MK46轉換為MK 54魚雷，該套件使用最新的數位技術，並且可在國內輕鬆安裝，無需送回雷神原廠。

(中時電子報)