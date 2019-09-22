鑑於全球高等教育環境之變化，全球高等教育正面臨國際化及少子女化之衝擊，學校如何確立自我發展定位，規劃出多樣化的課程及教學特色，並持續強化辦學績效，以提升教育的品質與水準。

華夏科技大學與玄奘大學去年到印尼積極爭取2019第19屆東南亞校務研究年會暨國際研討會在台灣主辦，希冀透過跨國交流，汲取相關實務經驗及校務經營之策略，作為台灣未來高等教育發展之重要參酌，以提升台灣高等教育之國際競爭力。

「第19屆SEAAIR2019年會暨國際研討會」於9月25日至9月27日連續3天於國立台北教育大學盛大開幕，除了華夏科技大學與玄奘大學之外，透過台灣校務研究專業協會（TAIR）的串聯，召集台灣北、中、南其他9所大學共同主辦，包含國立台北教育大學、台灣科技大學、台北科技大學、國立政治大學、實踐大學、致理科技大學、龍華科技大學、靜宜大學與國立高雄科技大學，彙集11所學校不同的特色，集思廣益展示出富有台灣文化風情的盛會。

SEAAIR 2019活動將有澳洲、加拿大、中國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加玻、南韓、泰國、美國、越南、阿拉伯等百餘位國際學者來台共同參與。我們共收到來自13個國家的115篇論文，這些論文經過嚴格審核，最終獲得了會議論文中發表的83篇論文，展現出來自不同國家的校務研究能量。

值得一提，2019年會議主題「將智能轉化為行動」，分享參與者之間以及東南亞與台灣之間相互交流的機會。並融入了5個子主題包含

1. 品質保證與方案評估：實踐、影響與成效

2. 前瞻科技與校務研究應用：社群網絡發展、資料庫建置、與資料整合應用

3. 校務治理：學生就學、社會流動與高等教育的績效責任

4. 課程維度與發展願景：創新、真實評量與能力評價

5. 研究制度化：系統化、普及化與運用

將執行策略者、研究人員和學術人員等透過此年會聚集在一起。不僅提供學術論文，而且還分享馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、越南和台灣的每個主辦機構的多元豐富文化資產。

(中時 )