8點檔女星黃瑄2017年與新加坡籍老公Norman結婚，去年5月生下兒子Nolan，她22日在臉書透露懷第二胎，但在理性思考後，決定做引產手術，「我，有了......不過不用急著恭喜，因為又沒了，但也不需要忙著安慰我，這是理性思考後最適合的決定。」她事後坦言是在拍攝民視《大時代》期間意外發現懷孕，忍痛做出引產決定後，身為母親的她比誰都難過。

黃瑄表示，之前因忙拍《大時代》，有段時間曾在一天內吐了7次，接著幾天頭暈、發燒、身體冒冷汗，看遍中西醫、吃了很多藥都治不好，過了兩個星期後，她突然想到看婦產科，經過檢查才發現已懷孕8周。她因不知道自己懷孕了，那段時間右因為感冒，吃了很多成藥，對胚胎的健康造成很大傷害，跟老公討論過後，不得已才忍痛作了這個令人不捨決定。身邊家人都安慰她，要她好好照顧好自己的健康。

黃瑄因引產手術正在吃小產餐。（取材黃瑄臉書）

黃瑄其實沒有懷第二胎的計畫，和老公之間也一直有避孕，夫妻倆因為遠距離，一個月也只見一、兩次，所以她一開始身體不適，沒有考慮到懷孕可能，才吃了很多的藥物，沒想到會影響道胚胎健康。她現在就專心把兒子Nolan照顧好，調養恢復健康後會繼續好好投入工作。

她透露引產手術並非是最近，而是在半個月前，當時《大時代》正拍攝一場何豪傑與茵芙婚紗戲，她手術完隔天就去拍戲，劇組工作人員都看出她氣色很差，那段時間她的身體也的確非常虛弱。她在臉書上說：「不過不管主動還是被動，小產對女生來說真的很傷身體，順利生產是完整過程瓜熟蒂落，而中止妊娠，則是像是硬生生折斷枝葉，比懷胎十月更需要好好調理。」她最近也在經紀人貼心推薦下，正在吃小產餐，希望把流失的養分補回來。

(中時 )