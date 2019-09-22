喜樂島聯盟推荐前副總統呂秀蓮參選2020總統，遭前總統陳水扁反對，陳水扁今天透露不 贊同的原因，是認為呂可能拉下蔡英文，讓韓國瑜當選，並強調韓國瑜說過，只要他當選，阿扁就會抓回去，「這是一心一意挺扁救扁的阿扁們所願意看到的嗎？」

陳水扁今天在臉書表示，為什麼阿扁不贊同呂秀蓮參選2020總統？呂副要選總統不是不可以，但不是選擇在登記連署總統候選人的前夕倉促做決定。

他說，呂副是阿扁兩次參選總統的最佳副手搭檔，縱使提名過程阻力重重，當年阿扁堅持提名她絕對是正確選擇。2008年總統大選呂副爭取民進黨黨內初選提名，沒有人說不可以，但第一階段黨員投票落敗，宣布退出第二階段民調，贏得掌聲！

陳水扁認為，如果呂副在蔡總統輸掉2018年地方選舉，願意挺身挑戰尋求連任的蔡總統，阿扁也會支持她。但呂副選擇推動和平中立公投案。

他說，民進黨黨內總統初選登記只有兩人競爭，阿扁選擇支持賴前院長，因為賴揆比蔡總統更有能力帶領台灣這個國家，並贏得2020總統大選。結果賴院長願賭服輸，兌現黨內初選諾言，全力支持出線的總統候選人蔡英文。

9月17日登記連署總統候選人截止前，公認呼聲不低的二位強勁對手，柯文哲市長自己不參選轉而支持郭台銘董事長，郭台銘則在最後一刻選擇退出，形成蔡總統與韓市長的藍綠大對決。

陳水扁認為，統派藍營好不容易整合成功，台派綠營殺出呂副而造成大分裂。「呂副距離當選顯然最為遙遠，喜樂島聯盟黨臨時提名呂副，難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？」

他說，韓國瑜當選將和中國簽署「和平協議」，台灣變成西藏第二、香港第二，「這是我們想要的嗎？」韓國瑜也說過，只要他當選，阿扁就會抓回去，「這是一心一意挺扁救扁的阿扁們所願意看到的嗎？」

(工商 )