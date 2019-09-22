圖左為蔡英文在倫敦政經學院的委內瑞拉籍同學Jose。（翻攝《政經關不了》YouTube）

蔡英文總統在倫敦政經學院的同學找到了！Jose是倫敦政經學院如假包換的公法學博士，委內瑞拉籍，在彭文正主持的網路節目現「聲」了，找到他的訪問錄音檔，不過似乎未能聯繫上該位同學，彭說以後會再想辦法跟他通上電話。彭文正則比對了他和蔡英文的論文註記，質疑蔡的說法露餡。

彭文正在《政經關不了》指出，據傳倫敦政經學院在那一年僅3位法學博士畢業，其中一位就是這位委內瑞拉籍同學Jose。北美台裔教授林環牆曾看過Jose的論文，林環牆非常推重他的論文，嚴謹、寫得非常清楚，所有格式、註解也完全按照正常學術的格式，和蔡英文總統的漏頁、鉛筆註腳完全不一樣。

彭文正表示，魔鬼藏在細節中，把Jose和蔡英文的博士論文登錄拿來對比，在倫敦大學的圖書資料庫中，和蔡英文合著論文的另一位作者名字已被拿掉了；該位委內瑞拉籍同學Jose的部分，則未寫其他加註。彭文正接著喊露餡了！指論文的形式，蔡英文的同學都清楚的寫多少頁，但蔡的論文形式則寫著10頁沒編碼。

彭文正質疑，蔡英文的論文註記（Dissertation Note）寫著1983年畢業，但她明明說是在1984年2月畢業，沒有拿到學位，論文怎麼送得了？而她的同屆同學論文註記則寫著，PHD括號1984LSE，並寫著這本論文是倫敦大學的財產，但蔡英文的卻未寫，難道LSE不敢背書？

(中時電子報)