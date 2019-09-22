前健美國手林志成21日宣布，將在自由廣場舉辦擂臺賽約戰館長，不過當晚就收到不明人士的恐嚇辱罵，不但收到許多血腥的照片，對方還嗆聲要娶他來當「肉便器」讓他嚥不下這口氣憤而報警提告。

三立新聞網報導，林收到多張血肉模糊的照片，與恐嚇污辱的訊息內容，對方甚至標示出他在北市的住處，揚言要取他當小老婆、當人X便器」，等骯髒與暴力的字詞，恐嚇意味相當濃厚。林志成說，他懷疑這是「陳之漢館長他本人用化名傳訊」，他也表示「不會怕這些變態惡魔... 」他說自己長到55歲第一次自動告人，因為我還有81歲老母親要保護。林志成也說2019年7月開始，就不斷被人恐嚇至今，實在無法忍受，這次決定要報警提告，他們「踢到正義鐵板」。

林志成和館長結下樑子始於今年7月，他因為看不慣館長因此日前對嗆館長，誓言18秒要打趴他，卻因為場地、資金、日期而破局。

不過林志成21日再度向媒體放話，將於9月29日在自由廣場舉辦「世界第一屆炎黃子孫武狀元盃擂臺比賽」，冠軍可得100萬獎金，邀請各界見證，林總教練打倒陳之漢，並嗆聲不敢來是龜兒子！

(中時電子報)