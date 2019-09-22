陸軍個人服裝補給升級了！從今年度開始陸階官兵在個人服裝補給方面有了很大的改變，根據軍聞社報導，首先在運動鞋部分，民國98年以前撥補俗稱「白豹」的運動鞋相信是多數人服兵役的共同回憶，98年至107年間換發「灰豹」也持續使用10年；今年陸勤部全面升級成知名品牌慢跑鞋，顏色款式都符合年輕官兵喜好，同時品質與功能性也較以往大幅提升，型號不符還能洽各地區補給分庫或全國13家直營門市更換，品項與服務同時升級。
貼身衣物方面，原本冬夏兩季的長、短袖圓領草綠色內衣也換發數位迷彩圓領衫；男用內褲以往撥補的都是純白純棉內褲，舒適度雖然足夠，但款式對年輕官兵而言普遍不太能接受；這方面的心聲陸勤部也聽到了，今年換發的灰色平口褲材質款式都相當受歡迎，除了採用除臭抗菌、吸濕排汗、觸感柔順的布面外，並搭配側邊散熱網布及彈力腰邊，穿著無痕舒適。
(中時 )
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