事故現場共三車碰撞，兩部在路口停等紅綠燈，號誌轉綠燈準備起步前行的車輛遭蕭如意從後方追撞。（摘自臉書「田中人」社團／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員蕭如意晚間酒駕追撞前方兩部正要起步的車輛，遭其中一名車主認出是議員，還渾身酒氣。（摘自臉書「田中人」社團／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員蕭如意曾任兩屆社頭鄉長、一屆鄉代會主席，今天晚間驚傳酒駕肇事，自己也受傷送醫，留院觀察中。（摘自蕭如意臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣再傳縣議員酒駕不良示範！縣議員蕭如意22日晚間驚傳酒駕，追撞前方兩部停等紅綠燈號誌準備要起步的車輛，造成蕭如意本人與另名車主受傷送醫，目前蕭如意仍留院觀察中，警方到場排除事故時，依法針對3車駕駛進行酒測，僅蕭有酒精反應，將依公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。

田中警分局證實，晚間7點40分左右，社頭鄉員集路路三段250巷口發生追撞車禍事故，現場共三車追撞，有1人由消防隊救護車送醫，田中交通分隊員警對三名駕駛進行酒測，僅肇事的蕭姓民眾1人出現酒精反應，且因偵查不公開，無法透露酒精濃度。

警方強調，因蕭被送醫後，醫生認為蕭有受傷、需留院觀察，因此將待23日再製作筆錄，並將依公共危險罪將蕭如意移送。

由於蕭如意的手機關機，為何酒駕？未請司機接送或找人代駕？記者無法得知其回應；再聯繫曾任其服務處助理的賴姓祕書，對方則強調自己現任國民黨地方黨部主任、否認擔任其議員助理，因此不清楚為何蕭今晚會酒駕。

過去彰化縣議會曾有多次縣議員酒駕肇事的不良示範案例，又以縣議員柯振杯曾在2013年至2016年底間，4年內3度酒駕，讓彰化檢方、彰化地院法官都認為「不宜輕縱」，因此不願再給易科罰金的機會，遭解職於去年初入監服刑執行完畢。

另外，民進黨籍縣議員許書維2015年底，也曾在定期會期間，酒後駕車行經花壇鄉中山路2段，不慎追撞正在停等紅燈的國民黨花壇民眾服務站林姓主任，當時他配合警方進行酒測，並前往花壇分駐所製作筆錄，且因自身不良示範向社會大眾公開致歉，最後也被警方依公共危險罪移送。

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(中時 )