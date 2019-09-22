引發全國關注的高雄直播主之亂，連千毅與仇家鄭又仁今（22）日晚間雙雙被移送高雄地檢署，經檢方漏夜複訊，相關證據皆不利連千毅，訊後檢察官向法院聲請羈押禁見。至於鄭又仁目前仍在複訊當中。

(中時 )

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