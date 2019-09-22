李佳芬委託律師23日告張雅琴、蘋果總編輯 23:382019/09/22 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李佳芬委託律師23將到雲林地院對年代主播張雅琴，蘋果日報總編輯及不當報導之記者提告。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼日前委託律師到雲林地院及地檢署遞狀控告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3人涉嫌妨害名譽後，國民黨總統參選人韓國瑜陣營，22日晚間預告，23日上午10時30分，李佳芬將再度委託律師到雲林地院提告。 據了解，韓國瑜夫人李佳芬此次提告對象為年代主播張雅琴，蘋果日報總編輯及不當報導之記者。 (中時 ) #律師 #韓國瑜 #委託 #佳芬 #委託律師 也許您會感興趣 推薦閱讀 遏止黑韓歪風 李佳芬提告3名嘴 04:102019/09/18 地方新聞 郭台銘不滿韓國瑜？趙少康揭密 00:012019/09/19 政治 社論－擁抱國民黨 選票難過半 04:102019/09/19 時論廣場 2020韓蔡對決！ 一場比愛意更比恨意的選戰 00:022019/09/20 政治 韓在本命區最落後 嚴防破窗效應 04:102019/09/20 政治要聞 信徒看到韓 大喊「感恩市長、讚嘆市長」 13:212019/09/21 政治 韓國瑜屏東首航 2500韓粉塞爆萬金聖母聖殿 16:012019/09/21 政治 為何郭台銘拒不碰面 遭爆糾結韓4月這句話 00:042019/09/22 政治 神父祝福韓 把台灣帶到更好的地位 01:152019/09/22 政治要聞 韓國瑜須切割國民黨 04:102019/09/22 時論廣場 社會熱門新聞 不良示範！ 彰化縣議員蕭如意酒駕追撞前車 - 社會 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 結束一天訊問 連千毅一臉疲憊傍晚移送高雄地檢署 - 社會 李佳芬委託律師23日告張雅琴、蘋果總編輯 - 社會 人夫激戰小三5小時 「床單濕一片」成偷情鐵證 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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