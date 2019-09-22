繼日前委託律師到雲林地院及地檢署遞狀控告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3人涉嫌妨害名譽後，國民黨總統參選人韓國瑜陣營，22日晚間預告，23日上午10時30分，李佳芬將再度委託律師到雲林地院提告。

據了解，韓國瑜夫人李佳芬此次提告對象為年代主播張雅琴，蘋果日報總編輯及不當報導之記者。

(中時 )