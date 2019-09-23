『JAMEI CHEN』品牌創辦人陳季敏，30年前因法國瘋馬秀表演者的一句「made in Taiwan」負面嘲諷，立志要做出最好的服裝。當時的一個表演橋段，是沒拿穩的盤子掉到地上摔碎了，表演者卻嘲諷地說「made in Taiwan！」這讓坐在台下的她心裡覺得很難過，那個時代，在外國人眼中「台灣製造」是品質不好的代名詞。於是，陳季敏在創立『JAMEI CHEN』時就想著，一定要做出具有國際水準，並屬於自己風格的品牌。

陳季敏學習騎馬20多年，馬帶給她的是一種愛與勇氣，這個愛跟熱情，讓她不管碰到任何困難和難題，都會去面對且克服問題及接受挑戰。（鄧博仁攝）

穿著，是一種態度的呈現

「美的東西，簡單最難，和諧最美。」陳季敏（左三）製作服裝時，講究每個細節都要表現出屬於服裝的特色。（鄧博仁攝）

人際互動中留給對方好印象是基本禮貌，而穿著正是展現個人專業與自信的方法之一，更是尊重對方的一種表現。因為這個理念，陳季敏為台灣高鐵及廈門航空等企業設計出得體且符合企業形象的制服，也替楊德昌導演的電影《一一》和蔡玉勳的《痞子英雄》做過服裝造型。

模特兒展示著2019JAMEI CHEN春夏新裝。（鄧博仁攝）

陳季敏在設計衣服的時候，不惜花費高成本，細節中有著細膩的做工和精細的材質；「美的東西，簡單最難，和諧最美」欲追求簡單卻很不簡單，簡單需注意到每個細節，但細節最難表現，所以陳季敏製作服裝時，講究每個細節都要表現出屬於服裝的特色因為她始終相信：「穿著，服裝並不是外在的虛榮，而是一種態度的呈現；而且可以營造出不同的心情跟氛圍，是多麼重要的一種情緒！」

陳季敏（左）喜歡旅行，也是她尋求不同的視野的方法，總透過不斷移動，尋找她心目中的風景，這些都是她儲存設計靈感資糧的方法。（鄧博仁攝）

旅行，打開視野看開人生

陳季敏年輕時很喜歡日本，後來因為工作去了歐洲，在米蘭、巴黎待了很長的一段時間，近10年則偏愛不丹、印度等國家，主因是紐約、倫敦、米蘭等世界大城太全球化了，品牌展現都差不多，所以想要到不這麼全球化的地方看看，因為旅行和藝術是尋求不同的視野最好的方式，陳季敏透過不斷移動，尋找心目中的風景，不同的文化衝擊，不只可以看到更多的風景，也儲存了投入設計時的靈感資糧。

陳季敏學習騎馬20多年，馬帶給她的是一種愛與勇氣，這個愛跟熱情，讓她不管碰到任何困難和難題，都會去面對且克服問題及接受挑戰。（鄧博仁攝）

騎馬，體悟到人生的無常

陳季敏小時候很膽小，但卻被馬的美麗深深吸引；學習騎馬20多年，馬帶給她愛與勇氣，雖曾多次摔馬，甚至兩次昏迷送醫急救，但卻也讓她體驗到人生無常，「這是我愛的事情，如果不肯去克服的話，心中的害怕無法面對，將如何成就一件事情呢？」話鋒一轉提到工作，「就像我的工作有很大的風險，經營一個公司，一定不能害怕面對挑戰，因為那是我不能放棄的，這個愛跟熱情，讓我不管碰到任何困難和難題，都要去面對它。我覺得人生裡面，面對問題，然後可以克服問題及挑戰，那才是最幸福的人生！」

藝術占據著陳季敏的生活，也是最大的設計養分，不同時期會有不一樣與藝術的對話，辦公室內牆上掛著躲大的照片正是攝影藝術家郭英聲加作品。（鄧博仁攝）

珍惜當下，用藝術創造生活的美好

品牌創立迄今已32年，每個階段都不停地在變化，並能保持源源不斷的靈感，而非盲目地跟隨潮流，這些歸根於她認真生活及堅持做出好品質的態度。

藝術占據著陳季敏的生活，也是最大的設計養分，不同時期會有不一樣與藝術的對話，而花藝也是她生活中不可或缺的一部分。2007年，陳季敏邀請攝影藝術家郭英聲加入團隊，任職品牌藝術總監，郭英聲帶來了創新、顛覆與挑戰。

陳季敏依稀記得他與公司團隊第一次去到法國，郭英聲特別帶他們前往蕭邦墓地憑弔，因為陳季敏彈鋼琴，蕭邦是她喜歡的音樂家，當然要向大師致意！她特地在巴黎買了一束鮮花，向偉大的藝術家致敬。

「生活裡面，沒有音樂，沒有花，是枯萎的。花帶給我的美好與感動，讓我覺得更有能量去創造更多更美好的事物。」敬畏無常與珍惜當下，是陳季敏的生活態度，她並試圖在無常中創造出永恆的美麗。

(中時電子報)