英國安德魯王子捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞。

美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性販運未成年少女，外傳多名上流人士捲入其中，儘管艾普斯坦8月中已在獄中上吊身亡，不過風波仍持續纏繞他過往的幾名密友，包括英國女王伊麗莎白二世的次子安德魯王子（Prince Andrew），安德魯王子曾發布聲明否認有過不法行為，最新消息指出，兩人早在2011年春天就已鬧翻，關鍵人物還是王子前妻約克公爵夫人佛格森（Sarah Ferguson）。

安德魯王子與艾普斯坦的關係一直備受關注，艾普斯坦培養的性奴受害女朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）曾指控受艾普斯坦指使，與安德魯王子性交，英國媒體更拍到王子出入富豪進行性犯罪的豪宅，儘管指證歷歷，王子仍在今年8月透過白金漢宮發布聲明，否認參與任何不當行為。

美國有線電視新聞網（CNN）引述3名消息人士指出，安德魯王子與艾普斯坦早在2011年春天就已鬧翻，結束長達十餘年的情誼，友誼觸礁的關鍵在於王子前妻約克公爵夫人佛格森。

消息人士說，2011年2月《紐約郵報》（New York Post）刊出一篇王子與艾普斯坦2010年底在紐約中央公園散步的報導與照片後，艾普斯坦就被惹毛了，當時報導以「王子與性變態者」的斗大標題下標，引來輿論非議。佛格森隨後公開承認自己曾接受過艾普斯坦15,000英鎊（約新台幣58萬）的資金，卻又在媒體專訪中表示相當懊悔接受艾普斯坦資金，稱不知道對方與未成年少女發生關係，直言「痛恨戀童癖者」，明顯與艾普斯坦劃清界線。

佛格森的發言惹怒了艾普斯坦，他透過律師要求佛格森收回戀童癖一詞，否則就要告她誹謗，佛格森最後在律師建議下並未照做。

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(中時電子報)