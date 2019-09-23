外界連日來對蔡英文總統博士「論文門」事件仍持續延燒，讓蔡英文22日受訪時又重申好幾遍「學位是真的」，她並表示「35年前的教育部絕對不是民進黨的，也不是蔡英文的」。漫畫家發揮創意，用一張圖KUSO蔡英文總統的博士論文宛如「神祕文獻特展」，想看還得符合許多規定。而這張圖片一被PO出後，許多網友看了笑翻。

面對外界對於自己在政大任教、升等資格等質疑，總統蔡英文22日指出，有關英國倫敦政經學院（LSE）博士學位議題，她已經講了好幾遍，學位是真的，也有證書證明。蔡總統說，她後來在台灣申請教職，也提供所有文件給教育單位審查。她強調應該信任所有的主管機關在那個當下很盡責的作為，一句話點出「35年前的教育部絕對不是民進黨的教育部，更不會是蔡英文的教育部嘛！不是嗎？」

倫敦政經學院（LSE）圖書館對蔡英文總統的論文借閱，採取高度限制，要借閱這本博士論文得先符合有4個條件。對此，常繪畫吐槽時事的臉書粉專「阿德漫畫」據此KUSO了一番。漫畫上寫著「人類史珍貴.神祕文獻特展」當中觀眾好奇地圍觀著蔡英文博士論文，圖中更是開玩笑地吐槽註解，「本展品規定：1.禁止碰觸。2.禁止拍照抄寫。3.禁止討論引用。4.在警衛監督下才可參觀」。

幽默的漫畫圖一出，許多網友見了笑翻，紛紛追加諷刺吐槽說，「三十年前的一張紙，卻搞得跟三千年前的文物一樣」、「不是國寶，是活寶」、「真金不怕火煉！真論文不怕公開！」、「珍貴是還好啦，不過真的是很神秘」。

(中時電子報)