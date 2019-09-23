高雄市長韓國瑜有一批死忠的鋼鐵韓粉支持，而港媒《中評社》則指出，藍營挺韓不是什麼怪事，「金蘭會」挺韓才是值得關注的焦點。

根據《中時電子報》21日報導，韓國瑜21日到台中出席台灣寺廟金蘭會活動，並向觀音佛祖參拜，祈求國泰民安。包括台中市長盧秀燕、紅派掌門人張清堂、張清照、廖了以、江啟臣，以及黑派巨頭顏清標、顏寬恒、顏莉敏等人都出席作陪。

《中評社》報導，「金蘭會」第2屆第14次會員大會活動，21日在台中清水紫雲巖舉辦，22縣市有70多家廟宇、上千信徒與會，是全台性的宗教盛事，包括國民黨主席吳敦義、國民黨2020參選人韓國瑜、台中市長盧秀燕等政壇要角都受邀出席。

《中評社》分析，「金蘭會」這幾年在會長王明義（台南鹿耳門聖母廟主委）帶領下，規模逐年擴大，目前會員宮廟80餘間，雖然數量不多，但都說各縣市最具指標性的重要宮廟，例如北港朝天宮（媽祖）、台中清水紫雲巖（觀音）、苗栗玉清宮（關公）、南投松柏嶺受天宮（玄天上帝）等，可說是全台最具影響力的跨神祇宗教組織。

不過值得注意的是，長年擔任金蘭會的名譽會長、前立法院長王金平，當天在台中卻不見身影，而是現身雲林媽祖盃輪椅舞國際公開賽，公開受訪時，背後站的是北港朝天宮董事長蔡咏鍀，北港朝天宮不但是金蘭會成員，也是台灣重要的媽祖廟，影響力不亞於大甲鎮瀾宮。王金平還稱蔡咏鍀是「媽祖派來的副手」。

《中評社》指出，可預期的是，宮廟不只是藍綠重要攻防的地方堡壘，未來也可能成為韓國瑜、王金平角力的重要標的。

(中時電子報)