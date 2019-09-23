公益信託星雲大師教育基金諮詢委員覺培法師（右）頒發典範教師獎國小組獲獎人。（星雲教育獎提供／林良齊台北傳真）

來自義大利的趙秀容修女，在台灣投入幼教及社會福利服務工作至今已58年，創設方濟幼兒園不收學費外，還設置小型托兒所、辦理婦女裁縫班，期許能夠改善貧困家庭生活品質，除了在2017年獲頒中華民國身分證外，今天獲頒星雲教育獎「終身教育典範獎」。

「第七屆星雲教育獎頒獎典禮」今天舉行，逾600多人共襄盛舉，本屆共頒發終身教育典範獎1人及各級學校典範教師23人。公益信託星雲大師教育基金諮詢委員暨佛光山常務副住持慧傳法師說明，公益信託星雲大師教育基金的成立是來自星雲大師寫書所得版稅等，陸續舉辦傳播獎、文學獎、三好校園、教育獎、星雲人文世界論壇，雖然名字不同，卻都是與教育有關。

星雲教育獎指導委員會主任委員、佛光大學校長楊朝祥說，星雲教育獎的特色是找出在教育界令人為之動容的教師典範，能成為眾人追尋、模仿的對象。像趙秀容修女，來台灣58年走過艱辛的路程，但她樂此不疲，為孩子籌措資源，是一段非常令人感動的故事；國際佛光會榮譽總會長吳伯雄表示，會永遠支持星雲教育獎，希望這個獎越辦越好。而教育界備受尊敬、肯定的委員是幾十年的付出，絕對超然公正。佛光山辦的獎能開放給社會大眾，象徵的是更包容的心，祝福大家法喜充滿，也歡迎大家常來道場。

成功大學資訊工程學系教授蘇文鈺秉持，把中小學弱勢生教育為關懷重點，以募款資助方式善盡社會責任，推動PTW教學計畫，提升國中小老師教學法素養，獲頒典範教師獎；獲頒典範教師獎的日卡．比洛用心進行家訪與家長互動，從根解決學生偏差行為；也獲得典範教師獎的屏東泰武國民小學教師陳美珍，視學生如己出，不間斷關切原鄉隔代教養問題，深受家長、學生及同事們的尊敬與讚美。

「2020第八屆星雲教育獎」遴選開始，即日起至2020年3月31日截止，敬請各單位推薦具備激勵人心、感動生命故事的老師。主辦單位秉持「教育需要典範」的信念，透過典範教師生命故事感召，帶領學生向上向善，賦予學生新的生命價值與意義。

(中時 )