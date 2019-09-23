被稱為「亞洲波神」的女藝人巧巧，3年前遭媒體爆料指她當了劈腿小開的小三還懷孕，但被小開傳染性病，不得已只好把小孩拿掉，巧巧提告後，檢方查出爆料者是她的前經紀人朱俊憲，一審判朱男徒刑5月，巧巧認為判太輕，提起上訴，高院改判徒刑4月，可易科罰金12萬元定讞。

本名王騴之的巧巧，聲稱擁有30G豪乳，被稱為「波神」，她曾將雙乳放在磅秤上秤重，引發話題。

判決指出，朱男原為巧巧的朋友，並曾為巧巧介紹演藝工作，2016年5月，朱男接獲媒體來電查證巧巧流產傳聞，即爆料「巧巧懷孕期間仍與某小開男友有性行為，因而感染病毒，不得已將小孩拿掉」。

媒體即以「波神巧巧嘿咻染病忍痛墮胎」為標題，報導「巧巧發現懷孕後，馬上欣喜地告知小開，豈料小開並沒有太開心，反而開始增加求歡的頻率，幾乎每次見面，都要巫山雲雨一下」、「醫生檢查證實因為性行為感染了病毒，建議她拿掉孩子，巧巧只好哭著同意墮胎」。

事後巧巧即在臉書發文否認，強調自己是胎盤感染，未罹患性病，「懷孕3個月羊水破了早產，並非墮胎」，一審以朱男犯後否認犯行，也未道歉和解，依加重誹謗罪判刑5月，可易科罰金。

巧巧認為判太輕，請求檢方提上訴，高院審理後，認為朱男涉犯誹謗罪，因此撤銷一審判決，改依誹謗罪判刑4月，可易科罰金12萬元，因全案不能再上訴，全案定讞。

(中時 )