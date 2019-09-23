亞大足中韓大戰吸引近兩千球迷到永華足球場觀戰。（大會提供／李弘斌傳真）

連擔任助理教練的中華男足國腳吳俊青都說：「30年沒在台南看過如此盛況了！」亞洲大學足球錦標賽22日在永華足球場上演中華A與韓國的4強對決，雙方以0比0僵持到PK大戰，中華A前兩點射門都被對手擋下，以1比3負韓，無緣與日本爭冠，26日只能爭季軍。

中華A隊總教練張武業表示，在主力缺陣下球員能踢平對手已經相當滿意了，整場全力拚防守靠的是意志力及經驗，在國際賽經驗上的確是不足，面對爆滿的觀眾多少也有些壓力而怯場影響表現。最後PK賽輸掉，只能說運氣不站在己方。

中華A門將李冠霈在PK戰沒能撲出韓國隊射門。（大會提供／李弘斌傳真）

中華A以大專聯賽冠軍隊北市大為主體，不過門將潘文傑、前鋒陳瑞杰兩名國腳，22日都回企甲聯賽效力北市大同，僅留下陳威全領銜後防。所幸包括大賽經驗較嫩的第3號門將李冠霈，在現場1658名觀眾的加油聲中也沒怯場，正規賽1球未失，到PK戰才讓客隊帶走勝利。

無緣爭冠的確可惜，但更令人感動的是府城鄉親的熱情相挺，近兩千人湧入永華足球場，讓台南子弟吳俊青相當感動。從勝利國小、後甲國中、北門高中一路在台南踢球長大的青仔直說，希望這次比賽能帶起府城熱愛足球的風氣。

亞大足中韓大戰觀眾爆滿。（大會提供／李弘斌傳真）

韓國隊總教練尹熙昇表示，連續兩天的出賽使球員均能維持在最佳狀況，雖然全場南韓隊均能掌握大半攻勢，然而對於中華A隊的防守陣線卻屢攻不進，只能由邊路試圖去突破防守，利用空檔積極進攻，他也認為中華A隊的確是難以對付的球隊，與賽前評估有點落差，希望接下來的金牌戰能順利過關。

中華A下役將於26日下午1時半，在台南市立田徑場與中東勁旅阿曼爭奪季軍。阿曼22日以0比2不敵日本，冠軍戰則由日韓爭金。

(中時電子報)