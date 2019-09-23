◎中國時報

● 國民黨初選過後，總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫22日首度公開同框合體，獻給台南，為挑戰艱困選區的前國民黨主席洪秀柱站台！3人默契十足，同樣穿著「白襯衫」，現場凍蒜聲不絕於耳。雖然韓、朱在初選後，已私下會面3次，但昨天終於同台，而這也是朱立倫首場輔選行程，更意在打破「換柱」心結，韓朱洪展現團結氣勢。

● 撒錢救選舉？108學年私立高中職學費悄悄漲3％且由教育部支應，教團質疑與選舉有關，若帶動雜費、代收代辦費上漲，可能增加學生負擔。

● 藍綠對決態度已定，蔡總統深耕陸戰，昨天接連成立全國宗教與同鄉後援會，蔡英文呼籲支持者大團結、協助宣傳政策並澄清假訊息。蔡辦發言人阮昭雄表示，未來將在全台陸續成立300多個後援會，「數量還會繼續往上衝」。

● 網路最近流傳Michael Richardson的文章，指稱倫敦政經學院（LSE）說蔡總統當年並未提交博士論文，對此，總統府發言人丁允恭強調，總統有交論文，「沒交怎麼畢業？」府方之前也公布過LSE在1984年所發論文考試通過通知書，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試。

◎旺報

● 最近大陸基金業協會公布一項數據，再度讓資本市場引起震撼。基金業在歷經連續4個月下跌後出現反彈，同時整個規模逼近14兆（人民幣，下同）大關。同時也創下兩項新紀錄，分別是基金業發行檔數首度突破6000檔，跑贏A股上市公司家數，其次是7月公募基金迎來全面大爆發，是4年來僅見。

● 滬指在20日重返3000點大關，這是今年滬指第93次衝上3000點，似乎陸股有近關情卻的壓力。對投資人來說，這是一個難過的關卡，只要一衝上3000點，就會被刷下來回檔整理，如此來回衝關快近百次，不僅要磨投資人的耐性，也考驗著大陸當局護盤的智慧。

● 或許受到中美貿易戰的相關效應影響，大陸國家主席習近平日前在河南的考察行程中，拋出「第五個國家戰略布局」──黃河流域生態保護和高品質發展，並強調將與京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展，同屬「重大國家戰略」，進而形成東南西北中全面鋪展的戰略區域。

● 大陸與東協積極擴大各方面經貿合作，國務院副總理韓正在第16屆中國─東盟博覽會（東博會）上特別強調，中國願意同東盟各國一道，以明年中國─東盟數位經濟合作年為契機，積極開拓電子商務、數位貿易、5G網路等領域的合作。值論壇召開之際，22日宣布在廣西南寧啟動中國─東盟數位貿易樞紐中心、西部陸海新通道數位貿易樞紐中心，助推大陸與東協各國發展新經濟數位貿易，共建數貿中心。

◎工商時報

● 土洋聯手出招，台股挺進11,000點大關！外資鎖定大型權值龍頭出擊，同時掀起股后爭霸、點燃高價股行情，投信則用密集加碼最新看好的熱門主流族群共襄盛舉，內外資聯手出三招，登上萬一關卡企圖心高漲，更瞄準攻破今年11,097高點，提早激起市場對光輝10月行情的期待。

●過去一周全球最受市場矚目的焦點訊息莫過於沙烏地阿拉伯油田遭受攻擊，致使國際油價單日大漲逾10％，Fed如市場預期降息一碼，但從Fed點陣圖中位數顯示，至明年底聯準會都不會降息，甚至到2020年時將升息，再度牽動全球股、債、匯、商品等行情波動。

●高宣告利率的日子「回不去了」。擔心壽險業瘋狂用高利率吸金，債留後代，金管會規劃再對利變型保單祭出五大緊箍咒，建立宣告利率「平穩機制」，未來宣告利率基本上會貼近市場投資利率，且壽險公司賣得愈多，盈餘要保留在帳上就更多，市場預估2020年新契約保費可能是跳水式下跌。

● 壽險公司總是要壓線、老想劍走偏鋒，金管會只好出重手。2020年壽險業有五大烏雲罩頂，除了責任準備金利率調降，死亡保額比率，保險局出手管理利變保單宣告利率，與提高新台幣債券ETF風險係數，證期局限制目標到期債券基金接連募集等，都會衝擊明年保費及營運。

(中時電子報)