9/23-9/29｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她首先指出周一太陽進天秤，也是秋分之時，節氣來臨前，感受到辛苦能量，對於政治、家庭或婚姻容易感到衝擊，建議在節氣後可展開新的規劃。尤其人跟人之間的互相影響，後座力開始浮上水面，使人際悄然起變化，有人感受良伴的幫助，或埋怨豬隊友的拖累…等。

「天秤」司掌人際、結盟、配合、互補、平衡之美的星座，當節氣進入秋分，也就是「太陽進天秤」時，再加上水星、金星也早在天平多時，這個星象將引導我們一直討論關注「跟誰合作好，能創造怎樣的合作成果」？不好的結盟導致怨氣，真是不能小看。

土星順行意味著瞭解過去的錯誤，接下來應做出改變，而天、海、冥三星仍在逆行中，讓人還會繼續感受生命中「宿命陰影」的力量。唐綺陽指出，三星同逆既讓人理解「天命不可違」，但也激發人將討厭的事，轉化為「改變、前進」的力量，反省要持續下去。

週末時水、火合相在天秤，合作或伴侶關係將成為重點，感覺事態逼迫且溝通直接。

本周金星天秤在強勢位，對天秤座與金牛座的人造成影響，天秤座可以說出心裡的話、有貴人；金牛座則在工作、職場上忙得很有價值感，遇到好同事、得到收穫等。

重要星象：太陽進天秤、水、火合相，土星順行，金星在強勢位。

工作注意：↓

金牛：工作上有開竅跡象，順風順水受到欣賞

巨蟹：瑣事繁多，要多注意小細節

射手：兵來將擋水來土掩，專業人士受肯定

魔羯：有機會遇到女強人類型的貴人

桃花注意↓

雙子：容易吸引年輕一輩的桃花

獅子：可能陷入愛與被愛的尷尬狀況，需要平衡

天蠍：對於感情不要想太多或鑽牛角尖

水秤：注意爛桃花，避免去複雜場所

財運注意↓

天秤：金錢運極佳，有利於採購

雙魚：理財方面有想法，存錢多於投資

健康注意↓

白羊：小心得意忘形或過於投入造成後遺症

處女：注意刀火燙傷或發病，與過去疏於照顧有關

(中時電子報)