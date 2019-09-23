We gathered in Toronto this evening to light a candle in memory of the #BlueGirl #SaharKhodayari pic.twitter.com/qhN7OW1uWx — Ardeshir Zarezadeh (@Ardeshirz) September 14, 2019

在國內輿論壓力、FIFA(國際足總)的斡旋之下，伊朗政府終於讓步，承諾今年10月在德黑蘭進行的世足資格賽，允許國內女性球迷進場看男子比賽。這是一位漂亮的女孩Sahar Khodayari犧牲生命為大家換來的權益，她本月初自焚引起軒然大波，迫使伊朗改變40年來的規矩。

伊朗1979年的伊斯蘭革命讓保守勢力奪回政權，那之後伊朗女性只在少數情況下被允許進場看男足比賽，包括去年11月在德黑蘭的一場亞冠決賽。為了給FIFA面子，女性觀眾被允許入場，但那只是在體育場大螢幕看轉播，沒有真正看到球員。直到今年Sahar Khodayari女扮男裝入場遭逮，被保釋之後，她聽聞可能入獄6個月至兩年，就在法院門口自焚，送醫不治。

Sahar Khodayari當時進場穿著德黑蘭獨立隊的藍色球衣，那是伊朗國內最受歡迎的球隊，因此她犧牲之後被稱為「藍女孩」。FIFA對此未採取強硬手段而被批評毫無作為，如今伊朗當局願意讓步，FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)也鬆了口氣，「我們需要女性觀眾，我們在尊重的前提下堅持將這一切推往正確的方向。」

其實伊朗並未真正立法禁止女性進場，只要政府承諾不抓就沒事了，何況有些男性球迷也支持女性觀眾加入。搞定國際賽之後，FIFA主席英凡提諾接下來要找伊朗足協磋商，希望伊朗將國內賽事也開放給女性同胞。

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(中時電子報)