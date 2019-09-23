網友留言。（摘自批踢踢網頁）

總統蔡英文論文風波延燒後，最新民調今日出爐！據親藍民調公布結果，蔡英文支持度45%，遙遙領先韓國瑜的33%，兩人差距擴大到12個百分點。顯示論文門風波，並未重創小英聲望。

據《聯合報》今公布民調顯示，在藍綠對決下，蔡英文以45%的支持度，大贏韓國瑜的33%，兩人差距擴大到12個百分點。但如果前副總統呂秀蓮和時代力量立委黃國昌參選，在四方大戰局面下，蔡英文以39%支持領先，韓國瑜的31%，黃國昌的7%和呂秀蓮的5%。顯示黃呂參戰會分散蔡英文的選票。

《聯合報》此次民調是於9月19日至21日晚間進行，成功訪問了1157位台灣成年民眾，信心水準為95%，抽樣誤差為正負2.9%。

對於這個民調結果，批踢踢網友表示，「造反了造反了！」、「打論文案真是有效，慢慢打啊」、「韓粉：拒看聯合報」、「如果KMT立委贏，結果總統輸超慘，就有意思」、「如果對論文很有興趣，當興趣研究慢慢，研究沒關係，如果想要影響選舉，那真的很傻」、「黃國昌居然只有7%?那時代的不分區大概只有5 %多一點而已」！

(中時電子報)