國民黨2020總統提名人韓國瑜自9月8日三重大造勢之後，10日起就改藍襯衫換白襯衫，一改過去穿一身淺藍襯衫趴趴走的形象，韓國瑜曾在活動中表示，改穿白襯衫是因為要正面迎戰「黑韓產業鏈」，但就有媒體解讀，這是因為韓要爭取白領階級、知識份子青睞，甚至是不同族群的支持。

港媒《中評社》今發表快評分析，政治人物的「穿衣哲學」一直是一門頗深的學問。過去韓曾在談話節目中說出「選舉的秘密在於選票多的人勝利」，韓此話一出被部分媒體、網民拿來消遣，但這個簡單的道理卻有很多人「知易行難」。韓是少數了解選舉與選民結構的選將。

分析認為，政治人物的形象既然可以包裝，想必也可以解構，只是選民買不買單、接不接受罷了。畢竟2020大選，韓不能只侷限勞工人口結構眾多的高雄市，還需其他縣市、不同族群的支持。韓改穿白襯衫是否讓「黑韓產業鏈」消退還不得而知，但韓想扭轉形象，給選民耳目一新的想法確實是有的。

而就在國民黨前主席、台南市立委參選人洪秀柱昨在台南舉辦活動時，韓國瑜現身和前新北市長朱立倫、柱柱姊合體時，也是穿著白襯衫，凝聚團結氛圍濃厚。

(中時電子報)